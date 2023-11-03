طارق بن فيصل القاسمي ينال الدرجة الثالثة بالحزام الأسود للجوجيتسو

حقق الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، الحائز على الحزام الأسود في الجوجيتسو، مؤخراً إنجازاً بحصوله على الدرجة الثالثة للحزام الأسود بفضل تقدمه في اكتساب مهارات الفنون القتالية على المستوى العالمي.

وقام بتقليده هذه الدرجة الخبير ليو فييرا أحد أبرز المقيمين والمدربين عالمياً والحائز على بطولات عالمية عدة.

وقدم عدد من أشهر الرياضيين في العالم، التهنئة للشيخ طارق بن فيصل القاسمي على الإنجاز.

وحصل الشيخ طارق بن فيصل القاسمي على الميدالية الذهبية في البطولة الأوروبية وميدالية الفضية في بطولة العالم لـ«النو جي» في عامي 2014 و2015، التي أقيمت في لوس أنجليس، الولايات المتحدة، كما حقق الميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي غراند سلام في لندن عام 2016.

وقال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي: إن الحصول على الشريط الثالث في حزام أسود في الجوجيتسو يعد إنجازاً ويؤكد تألقه في رياضة الجوجيتسو ويجعله يشعر بالسعادة والفخر، وهو تتويج لسنوات من الجهد والالتزام.

وأشار إلى وجود فرصة للتعلم من الرياضيين والمدربين المرموقين.

إشادات

ومن جانبه، قال ماركوس ألميدا (بوتشيشا)، بطل العالم في الجوجيتسو و«ايه دي سي سي»، عدة مرات وعضو قاعة مشاهير الاتحاد الدولي للجوجيتسو: نهنئ الشيخ طارق بن فيصل القاسمي حصوله على الشريط الثالث بجدارة على حزامه، حيث قام بعمل رائع خلال رحلته مع الجوجيتسو.



قال روبرتو دي أبرو، بطل العالم في

(No-Gi ) 7 مرات: «إن الشيخ طارق بن فيصل القاسمي يستحق الشريط الثالث، وهو شهادة على تفانيه في الفنون القتالية، وترك التزامه بالتعلم وشغفه بالتدريس تأثيراً إيجابياً على كل من تعامل معه في هذه الرياضة».

وقال روجر جرايسي، وهو مقاتل عالمي متقاعد في الفنون القتالية المختلطة «ام ام ايه»، ورياضي محترف سابق في الجوجيتسو، أهنئ الشيخ طارق القاسمي على الإنجاز، وهو تقدير مستحق.

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