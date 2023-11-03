وزارة الدفاع الأمريكية تكشف عن تحليق مسيرات أمريكية فوق غزة للمساعدة في إعادة الرهائن

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن مسيرات أمريكية غير مسلحة تحلق فوق قطاع غزة للمساهمة في جهود تحديد مكان الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر والإفراج عنهم.
وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في بيان "دعما لجهود الإفراج عن الرهائن، تحلق مسيرات أمريكية غير مسلحة فوق غزة وتقدم نصائح ومساعدة إلى شريكنا الإسرائيلي".
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