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وزارة الدفاع الأمريكية تكشف عن تحليق مسيرات أمريكية فوق غزة للمساعدة في إعادة الرهائن

11/3/2023 3:00:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن مسيرات أمريكية غير مسلحة تحلق فوق قطاع غزة للمساهمة في جهود تحديد مكان الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر والإفراج عنهم.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في بيان "دعما لجهود الإفراج عن الرهائن، تحلق مسيرات أمريكية غير مسلحة فوق غزة وتقدم نصائح ومساعدة إلى شريكنا الإسرائيلي".

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