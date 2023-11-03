قصف إسرائيلي على مدخل مستشفى الشفاء الطبي بغزة يوقع عشرات الضحايا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت حكومة حماس، الجمعة، عن قصف إسرائيلي مميت استهدف مدخل مستشفى الشفاء في غزة، فيما أكدت وزارة الصحة في القطاع مقتل عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.
وفال مكتب الاعلام الحكومي لحماس "استهدف الاحتلال بصاروخ موكب سيارات الإسعاف الذي يقل مصابين قبل تحركه باتجاه معبر رفح في الجنوب".
وأكدت وزارة الصحة في غزة "ارتقاء عدد من المواطنين والعشرات من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على مدخل مستشفى الشفاء الطبي بغزة".
وقال شاهد عيان لوكالة فرانس "شاهدت خمس جثث تم نقلها الى داخل المشرحة في المستشفى".
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