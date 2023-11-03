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قصف إسرائيلي على مدخل مستشفى الشفاء الطبي بغزة يوقع عشرات الضحايا

11/3/2023 3:00:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت حكومة حماس، الجمعة، عن قصف إسرائيلي مميت استهدف مدخل مستشفى الشفاء في غزة، فيما أكدت وزارة الصحة في القطاع مقتل عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.

وفال مكتب الاعلام الحكومي لحماس "استهدف الاحتلال بصاروخ موكب سيارات الإسعاف الذي يقل مصابين قبل تحركه باتجاه معبر رفح في الجنوب".

وأكدت وزارة الصحة في غزة "ارتقاء عدد من المواطنين والعشرات من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على مدخل مستشفى الشفاء الطبي بغزة".

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس "شاهدت خمس جثث تم نقلها الى داخل المشرحة في المستشفى".

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