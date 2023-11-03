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مبابي يقترب من الانتقال لصفوف ريال مدريد..وهذا رقم قميصه مع الملكي

11/3/2023 3:00:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد تقرير إسباني قرب انتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف ريال مدريد، حيث يحق للنجم الفرنسي التوقيع لأي فريق بعد شهرين من الآن، حيث ينتهي عقده مع باريس في صيف 2024.

وبحسب برنامج“الشيرنجيتو” الشهير، فإن كيليان مبابي سيرتدي القميص رقم 10 في ريال مدريد.

ويرتدي هذا القميص في الوقت الحالي، النجم الكرواتي لوكا مودريتش، والذي بات مجرد ورقة بديلة على دكة بدلاء الميرنجي.

وتشير التوقعات إلى أن لوكا مودريتش يخوض موسمه الأخير داخل قلعة سانتياجو برنابيو تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية، أن عملية إقناع كيليان مبابي لتجديد عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، باتت صعبة ومعقدة للغاية.


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