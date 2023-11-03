شباب الأهلي يزور مرمى النمور ثلاث مرات ويقاسم الإمبراطور صدارة دوري أدنوك للمحترفين

حافظ شباب الأهلي على سجله الخالي من الهزائم وتمكن الفرسان من ترويض نمور كلباء وتحقيق الفوز عليه

خارج القواعد بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة من مسابقة دوري ادنوك للمحترفين ليرفع الفائز رصيده الى 17 نقطة في المركز الثاني متساوياً مع الوصل المتصدر في عدد النقاط والمتفوق بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد كلباء عند 7 نقاط في المركز التاسع.

وانتظر الفرسان شوط المباراة الثاني والذي شهد تسجيل الأهداف الثلاثة حيث جاء الهدف الأول عبر

" نيران صديقة "

عن طريق

اللاعب عبد السلام محمد مدافع كلباء ، وأضاف البديل

ماتيوس ليما الهدف الثاني ، وجاء اجمل اهداف اللقاء ( الثالث ) عن طريق الاوزبكي عزيزو جانيف ، في الدقائق 47 ، 50 ، 54 . فيما احرز يتيمة كلباء لياندرو في الوقت بدل الضائع .



بدأت المباراة سريعة من الجانبين ولم تستمر فترة جس النبض طويلاً

بعد ان قام لاعب كلباء مهدي قائدي بأطلاق كرة قوية تعامل معها حارس شباب الاهلي حسن حمزه

بذكاء في الدقيقة السابعة

، ولم يتأخر

رد الضيوف طويلاً والذي جاء عن طريق المهاجم

يحى الغساني الذي حاول استغلال خطا حارس مرمى كلباء عيسى الهوتي المرتبك في العشرة دقائق الاولى.



واجرى مدرب شباب الاهلي تبديلاً اضطرارياً قضى بخروج اللاعب مؤنس

دبور ودخًول ماتيوس دي ليما في الدقيقة 21

وكاد البديل ماتيوس أن يفتتح شريط الاهداف في الدقيقة ً43 بعد ان حول

عرضية احمد جميل بطريقة ماكره لكن حارس النمور عيسى الهوتي

كان في المكان المناسب ليبطل مفعول التسديدة ويحولها لركنية لم تشهد جديدا على مستوى نتيجة الشوط الاول الذي انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين

.

مع انطلاقة الشوط الثاني كشر لاعبو الفرسان عن أنيابهم وسجلو هدفين سريعين خلال 5 دقائق جاء الأول بنيران صديقة بعد أن حاول مدافع كلباء ابعاد احدى الكرات العرضية لكنه اسكنها شباك مرمى فريقه هدف اول للضيوف

في الدقيقة 47 ولم يتأخر الهدف الثاني والذي جاء برأسية رائعة من البديل ماتيوس دي ليما في الدقيقة 50

واستمر ضغط الفرسان ليأتي الدور على لاعب شباب الأهلي الاوزبكي عزيزو جانيف الذي احرز اجمل اهداف المباراة من ضربة ثابتة سددها قوية في سقف المرمى فشلت كل محاولات

حارس كلباء في صدها في الدقيقة 54 .

وفتحت الأهداف شهية لاعبي الفرسان من اجل رفع الغلة وكاد ماتيوس ليما ان يضيف الرابع لكن كرته القوية تعملق حارس كلباء في صدها في المرة الأولى وعادت لنفس اللاعب الذي سددها بقوة لترتد من العارضة في الدقيقة 68 ، وفي آخر انفاس اللقاء تمكن لياندرو من تسجيل هدف كلباء الوحيد في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الفرسان على النمور 3-1 .

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