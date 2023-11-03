إيلون ماسك يكشف عن سلاحه الجديد «جي بي تي الحقيقة» غداً

قال إيلون ماسك اليوم الجمعة إن شركته للذكاء الاصطناعي، xAI، ستقدم تكنولوجيتها الجديدة «TruthGPT» أو «جي بي تي الحقيقة» غداً السبت، مؤكداً أن التكنولوجيات التي سيتم الإعلان عنها ستكون الأفضل بالعالم.

وقال ماسك في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، والذي يملكه: "غدًا، ستقوم xAI بإصدار أول ذكاء اصطناعي لفئة منتقاه، سيكون الأفضل الذي يوجد حاليًا".

وتسعى هذه الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي أعلن عنها ماسك في يوليو، لاستكشاف حقيقة الكون، على حد تعبيره، سابقاً، ويبدو أن ماسك يهدف إلى منافسة شركات مثل «OpenAI» وجوجل و«Anthropic»، الذين يقفون وراء «ChatGPT» و«Bard» و«Claude».

وكان ماسك قد نجح في الحصول على آلاف من معالجات الرسوميات ذات القوة العالية في صفقة مع الشركة العملاقة في ذلك المجال «إنفيديا»، وهي المعالجات التي ستسمح بمعالجة وتحليل بيانات ضخمة، مزمع ضخها في المنصة الجديدة.

ويتضمن فريق العمل خلف «xAI» خريجين من «ديب مايند»

و«أوبن إيه آي» وفريق باحثين من جوجل ومايكروسوفت وتسلا، إضافة لمجموعة «تويتر»، والذين عملوا على مشابهة.

ووفقًا لغريغ يانغ، مؤسس xAI، ستتناول الشركة الناشئة "رياضيات التعلم العميق"، وهو جانب من جوانب الذكاء الاصطناعي، وستقوم بـ"تطوير" نظريات اللشبكات العصبية الكبيرة" لرفع مستوى الذكاء الاصطناعي "إلى المستوى التالي".

وفي أغسطس، بدا أن xAI يقوم بعمليات توظيف، وفقًا لمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أعضاء متعددين في الشركة، وفي نفس الشهر، نشر العضو المؤسس لشركة xAI توبي بولين صورة لشعار أزرق وأبيض على المنصة، كتب فيها "نقوم بكل ما يلزم لمجربين مختارين".

وقام ماسك بتأسيس شركة xAI في نيفادا مارس الماضي، وفقًا للتسجيلات، بعدما غيّر اسم تويتر في الإجراءات المالية إلى

«إكس كورب»، إلا أن

موقع الأداة الجديدة للذكاء الاصطناعي، تشير إلى انفصالها عن «إكس كورب»، إلى أن الشركة الجديدة أشارت على أنها ستتعاون مع المجموعة كاملة للوصول إلى الأفضل.

وقال دان هندريكس مستشار الشركة، والمدير التنفيذي لمركز سلامة الذكاء الاصطناعي سابقاً: "التخفيف من مخاطر الانقراض الناجمة عن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أحد الأولويات العالمية بجانب المخاطر الاجتماعية الأخرى مثل الأوبئة والحروب النووية".

وتلقى هذا البيان اعتراضًا من مجتمع التكنولوجيا، بما فيهم أكاديميين، لاعتقادهم بأن التركيز الزائد على تهديدات الذكاء الاصطناعي في المستقبل يقف عثرة أمام تقدم التكنولوجيا.



