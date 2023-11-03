واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الولايات المتحدة "الجمعة" حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار تتضمّن دفاعات جوية وذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات لمساعدة كييف في الحرب.
وهذه المعدات، بالإضافة إلى ذخائر أسلحة صغيرة وذخائر خاصة بالتدمير وغيرها من المعدات، هي جزء من معدات بقيمة 125 مليون دولار ستُسحب من المخزون العسكري الأمريكي الحالي.
وتشمل الحزمة كذلك ذخائر موجهة بالليزر بقيمة 300 مليون دولار لمواجهة المسيّرات، وستموّل "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" توفير هذا الجزء من الحزمة.
يعني ذلك أن المساعدات العسكرية لن تصل على الفور إلى ساحة المعركة، إذ سيتوجب على وزارة الدفاع الأمريكية أو شركائها أن تشتريها بدلًا من استخلاصها من المخزونات الأمريكية.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن تمويل "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" يتم توفيره بموجب قرار أقرّه الكونغرس في سبتمبر لتأمين تمويل للحكومة بشكل موقت.
غير أن الحزمة "تستهلك حاليًا ما تبقّى من أموال - مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا- المتوافرة لدعم أوكرانيا".
ودعا البنتاغون إلى تقديم المساعدات لأوكرانيا، قائلاً إنها "استثمار ذكي في الأمن القومي" الأمريكي.
وأضاف "تساهم المساعدات في منع نشوب صراع أكبر في المنطقة ومنع عدوان محتمل في أماكن أخرى، فيما يعزز قاعدتنا الصناعية الدفاعية ويؤمن للشعب الأمريكي وظائف تتطلب مهارات عالية".
والولايات المتحدة هي إلى حد بعيد أكبر مانح عسكري لأوكرانيا، اذ تعهدت بأكثر من 44,2 مليار دولار من المساعدات منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.
غير أن بعض الجمهوريين المتشددين يعارضون ذلك، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.
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