واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة "الجمعة" حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار تتضمّن دفاعات جوية وذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات لمساعدة كييف في الحرب.

وهذه المعدات، بالإضافة إلى ذخائر أسلحة صغيرة وذخائر خاصة بالتدمير وغيرها من المعدات، هي جزء من معدات بقيمة 125 مليون دولار ستُسحب من المخزون العسكري الأمريكي الحالي.

وتشمل الحزمة كذلك ذخائر موجهة بالليزر بقيمة 300 مليون دولار لمواجهة المسيّرات، وستموّل "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" توفير هذا الجزء من الحزمة.

يعني ذلك أن المساعدات العسكرية لن تصل على الفور إلى ساحة المعركة، إذ سيتوجب على وزارة الدفاع الأمريكية أو شركائها أن تشتريها بدلًا من استخلاصها من المخزونات الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن تمويل "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" يتم توفيره بموجب قرار أقرّه الكونغرس في سبتمبر لتأمين تمويل للحكومة بشكل موقت.

غير أن الحزمة "تستهلك حاليًا ما تبقّى من أموال - مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا- المتوافرة لدعم أوكرانيا".

ودعا البنتاغون إلى تقديم المساعدات لأوكرانيا، قائلاً إنها "استثمار ذكي في الأمن القومي" الأمريكي.

وأضاف "تساهم المساعدات في منع نشوب صراع أكبر في المنطقة ومنع عدوان محتمل في أماكن أخرى، فيما يعزز قاعدتنا الصناعية الدفاعية ويؤمن للشعب الأمريكي وظائف تتطلب مهارات عالية".

والولايات المتحدة هي إلى حد بعيد أكبر مانح عسكري لأوكرانيا، اذ تعهدت بأكثر من 44,2 مليار دولار من المساعدات منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

غير أن بعض الجمهوريين المتشددين يعارضون ذلك، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

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