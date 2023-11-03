إطلاق «جمعية الاستدامة والمواد الخضراء» في دبي

شهدت دبي إطلاق «جمعية الاستدامة والمواد الخضراء» في الإمارات، لتكون منصة رائدة، تهدف إلى نشر التوعية حول الاستدامة، والمواد الخضراء، والاقتصاد الدائري.

وقال الدكتور علي الجاسم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الاستدامة والمواد الخضراء: «إن تدشين هذه المنظمة الجديدة والفريدة إنما يهدف إلى تقديم خدمات استثنائية في التنمية المستدامة، ونحن نشجع المنظمات والأفراد في المجتمع المحلي للانضمام إلينا في التزامنا وشغفنا، لنكون شركاء في السعي إلى تحقيق التغيير الإيجابي لتعزيز البيئة وخدمة مجتمع الاستدامة».

وأضاف: «إن نهجنا يقوم على زيادة الوعي، وتعزيز مشاركة المعرفة حول الاستدامة والمواد الخضراء والاقتصاد الدائري، ولا سيما في إطار سعينا إلى دعم تطوير السياسات والقوانين المتعلقة بهذه المجالات، وهدفنا الأسمى يتمثل في إرساء وترسيخ موقع الإمارات في مصاف الدول الرائدة، من حيث توفير المعرفة العالمية في مجال الاستدامة، مع التركيز على المواد الخضراء. تمارس الجمعية نشاطاتها حالياً من مقرها في دبي، ونهدف إلى إنشاء مزيد من المكاتب التمثيلية في المنطقة».

وتستضيف دولة الإمارات المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» أواخر نوفمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي لتوحيد الجهود العالمية نحو الاتفاق على حلول جريئة وعملية لتغير المناخ، والذي يعتبر التحدي العالمي الأكثر إلحاحاً في عصرنا الحالي.

ووفقاً للمعلومات الواردة في هذا الموقع فإن الهدف يتمثل في تقليل الانبعاثات بنسبة 43%، بحلول عام 2030، وتصحيح المسار في ما يتعلق بالتكيف والتمويل والأضرار الناتجة من هذه الانبعاثات.

وأضاف الجاسم: «تماشياً مع المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة تتمثل رؤيتنا في نشر التوعية وتعزيز الاستدامة والمواد الخضراء وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».