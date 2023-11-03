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غرفة تجارة رأس الخيمة تحتفل بيوم العلم تجسيداً لمعاني الوحدة وبناء الأوطان

11/3/2023 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفلت غرفة تجارة رأس الخيمة برفع علم الدولة على مبنى الغرفة تزامناً مع يوم العلم.

وقام يوسف إسماعيل النائب الأول لرئيس الغرفة، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة برفع علم الدولة، بحضور محمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، وممثلين من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وكافة موظفي ومسؤولي الغرفة.

وقال يوسف إسماعيل في هذا اليوم العزيز على قلوبنا نقف جميعاً تحت ساري العلم نرفعه إلى عنان السماء ونجدد العهد لقيادتنا الحكيمة ببذل الغالي والنفيس، ليظل علمنا بألوانه الزاهية خفاقاً عالياً كشعار ورمز يشهد على إنجازاتنا الشامخة".

وأكد أن علم دولة الإمارات يجسد أروع وأسمى معاني الوحدة والتلاحم وبناء الأوطان، ويعبر عن طموحات وآمال شعب الإمارات، لافتاً إلى أن هذا اليوم يُعد بحق بمثابة عرس شعبي تجتمع فيه كافة شرائح وفئات شعبنا ومجتمعنا (مواطنون ومقيمون) يشاركون في إحياء هذه الذكرى الوطنية العزيزة.

تضمن الحفل مسابقة عن رمزية العلم والقيم التي يعكسها وفكرة العلم وتصميمه والمعاني التي يعبر عنها كل لون من ألوانه الأربعة.


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