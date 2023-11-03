تعاون بين «دو» و«سبلنك» لتعزيز المرونة الرقمية للمؤسسات

وقعت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع شركة «سبلنك»، الرائدة في مجال الأمن السيبراني وتقنيات المراقبة، لدعم وتعزيز المرونة الرقمية للمؤسسات في الإمارات.

تتمثل أهداف مذكرة التفاهم في تعزيز أوجه التعاون بين الشركتين لتقديم محفظة من الحلول والتقنيات المصممة للارتقاء بمستويات المرونة الرقمية للمؤسسات في الإمارات ومساعدتها على ضمان أمن البيانات وبلوغ آفاق جديدة من التميز التشغيلي في عملياتها.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل «دو» على تقديم أول محفظة من الحلول السحابية المستضافة في الإمارات والمدعومة بأحدث التقنيات التي طورتها «سبلنك» لتعزيز المرونة الرقمية للعملاء. وستمكن المنصة الجديدة عملاء «دو» في القطاع العام والخاص من تشغيل أنظمتهم الرقمية وإدارتها على نحو سلس مع ضمان مستوى عالٍ من الأمان والحماية. وتمتد الشراكة بين الجانبين إلى ما هو أبعد من تطوير البنية التحتية، لتشمل توفير خدمات مدارة ذات قيمة مضافة مصممة خصيصاً للشركات في الإمارات.

وسيشمل هذا التحالف الاستراتيجي أيضاً التعاون في مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك جهود تسويقية وفعاليات تعليمية مشتركة يتم تنظيمها من جانب الفرق المتخصصة من كلا الجانبين.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في «دو»: يسرنا الشروع في هذه الرحلة الطموحة مع شركة «سبلنك» والتي تتوافق تماماً مع التزامنا بتقديم أحدث الحلول والتقنيات المتطورة لتمكين عملائنا من مواكبة متطلبات التحول الرقمي.

وتدعم هذه الشراكة الاستراتيجية مساعينا الرامية إلى تلبية متطلبات عملائنا من المؤسسات ومساعدتهم على الاستفادة بكل ثقة من الإمكانات التي ينطوي عليها العالم الرقمي، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات أمن البيانات والتميز التشغيلي، وذلك من خلال رفدهم بخدمات سحابية مستضافة في الإمارات ومصممة لتعزيز مرونتهم الرقمية.

وسنعمل عبر هذا التعاون على تطوير نهج شامل لحماية البيانات المهمة، وتعزيز الكفاءات التشغيلية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع ضمن منظومات رقمية آمنة ومتطورة.

من جانبه، قال غاري ستيل، الرئيس التنفيذي لشركة «سبلنك»: يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة «دو»، وسنعمل معاً على تمكين المؤسسات من خلال منحها الثقة والأمان اللذين تحتاجهما للتقدم والنمو في المشهد الرقمي الذي يزداد تعقيداً في ظل التهديدات الإلكترونية. ويجسد هذا التعاون التزامنا المشترك بالابتكار وتعزيز أمان المستقبل الرقمي لدولة الإمارات.



