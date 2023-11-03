«بروف بوينت»: الإمارت مركز محوري للابتكار في المنطقة

أكدت شركة «بروف بوينت» أن دولة الإمارات تعد مركزاً محورياً في مجال التكنولوجيا والابتكار على صعيد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مشيرة إلى ريادتها في مجال التحول الرقمي.

وقال إلياس سمراني؛ مدير هندسة النظم لدى الشركة: في ظل التقدم السريع في التكنولوجيا، تظل التهديدات السيبرانية تمثل تحدياً كبيراً للشركات. وهنا تسعى «بروف بوينت» لمواكبة هذه التطورات وتطوير منتجاتنا بما يتواكب مع رؤية الإمارات لبناء بيئة رقمية آمنة ومحمية.

وذكرت الشركة في تقرير أن هجمات التصيد عبر الإيميل وبرامج الفدية تعدان من أبرز اتجاهات مخاطر الأمن السيبراني خلال الشهور المتبقية في الفترة الحالية والقادمة. ووفقاً لأحدث تقرير رؤساء أمن المعلومات 2023 الصادر عن «بروف بوينت»؛ فإن 96% من الهجمات السيبرانية تتم عن طريق التفاعل بين الأفراد.

وأشار إلياس سمراني إلى ضرورة توعية الأفراد بصفتهم الهدف الأساسي لمعظم الهجمات السيبرانية؛ لافتاً إلى أنهم أول خط دفاع ضد التهديدات؛ وإن توعيتهم وتثقيفهم حول مخاطر الأمان السيبراني وكيفية التعامل معها يعزز من قدرتنا على الدفاع والحماية.

وقال: تعد منتجاتنا مصممة لتوفير أعلى مستويات الأمان والحماية للمؤسسات والبيانات. نحرص على تعزيز أنظمة الأمن السيبراني للمنظمات والشركات عبر مختلف القطاعات في ظل حرصنا على تحقيق أعلى مستويات الأمان في البيئة الرقمية في الدولة".

وأردف: تشهد الدولة تطوراً ملحوظاً في المجال الرقمي. وبفضل التحول الرقمي المتسارع، أصبحت الإمارات مركزاً حيوياً للأعمال التكنولوجية، ومن جهة أخرى أدى هذا التطور إلى خلق تحديات جديدة في الأمن السيبراني. ونحن في «بروف بوينت» ندرك هذه التحديات، ونعمل دوماً على تطوير منتجاتنا وحلولنا في تعزيز الأمان السيبراني.

كما نسعى لتوفير حلول أمان تتوافق مع رؤية الإمارات وتسهم في بناء بنية تحتية رقمية آمنة ومحمية. نسعى لتمكين الأفراد من التعرف على التهديدات والرد عليها بفعالية لضمان بيئة عمل آمنة ومحمية.

وقال إن منتجاتنا وحلولنا مصممة لتعزيز الوضع الأمني للمؤسسات في الدولة، وتوفير الحماية اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية المعقدة ونعمل بجهد لضمان أن تظل البيانات والمعلومات آمنة، مساندة بذلك التحول الرقمي والابتكار.



