«الاتحاد للطيران» تؤكد التزامها بأعلى معايير السلامة

أكملت «الاتحاد للطيران» عمليات تدقيق السلامة التشغيلية التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» للمرة العاشرة على التوالي دون أية ملاحظات.

وحافظت «الاتحاد للطيران» على هذه النتيجة المثالية، منذ الحصول على أول شهادة لها في عام 2006، مما يعزز سجل «الاتحاد للطيران» في التزامها بمعايير السلامة في القطاع،

وتُظهر هذه النتائج التزام «الاتحاد للطيران» بالحفاظ على أعلى معايير السلامة التشغيلية، وصلاحية الطائرات لتقديم تجربة سفر آمنة وموثوقة لضيوفها.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في «الاتحاد للطيران»: تحتل السلامة في «الاتحاد للطيران» قمة أولوياتنا في كل ما نقوم به. تفخر «الاتحاد للطيران» بموظفيها لكونهم قادرين على الحفاظ، والالتزام على مثل هذا السجل على مدى السبعة عشر عاماً الماضية، وطوال فترة جائحة «كوفيد 19»، مما يرفع هذا الإنجاز إلى مستوى جديد تماماً.

في وقت سابق من سبتمبر من هذا العام اعترفت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات بفعالية نظام إدارة السلامة في «الاتحاد للطيران»، ونالت أعلى الدرجات، التي تم تسجيلها على الإطلاق على مستوى الدولة، في إشادة لمعايير السلامة التي تتبعه الناقلة، واستخدامها لتقنيات رائدة في القطاع، مثل الذكاء الاصطناعي، لتعزيز سلامة عملياتها.







