الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تحتفل بــ«يوم العلم» بمقراتها في دبي

احتفلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بيوم العلم، والذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام، في المواقع المختلفة التابعة لها، بحضور المديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات، ولفيف من الموظفين من جانب المؤسسة وجمارك دبي، وذلك تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي دعا إلى الاحتفال بيوم العلم بشكل موحد الساعة العاشرة صباحاً باعتباره رمز الدولة والسيادة والوحدة.

وأكد أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي أن يوم العلم الإماراتي هو مناسبة عزيزة على قلوب المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، والذي ويجسد أسمى مشاعر الفخر والولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة تحت راية واحدة.

وقال مصبح عقب إتمام مراسم رفع العلم: «نجدد في هذا اليوم عهدنا مع الوطن وقيادته الرشيدة بالإخلاص والتفاني والعزم، ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق الطموحات، واستكمال مسيرة التنمية المستدامة، التي بدأها الآباء المؤسسون».

وتمثلت مراسم الاحتفال برفع علم الدولة أمام المباني المختلفة للمؤسسة في ميناء راشد، وجبل علي، وفي سوق التنين (دراجون مارت).



