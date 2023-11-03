الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تحتفل بــ«يوم العلم» بمقراتها في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتفلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بيوم العلم، والذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام، في المواقع المختلفة التابعة لها، بحضور المديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات، ولفيف من الموظفين من جانب المؤسسة وجمارك دبي، وذلك تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي دعا إلى الاحتفال بيوم العلم بشكل موحد الساعة العاشرة صباحاً باعتباره رمز الدولة والسيادة والوحدة.
وأكد أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي أن يوم العلم الإماراتي هو مناسبة عزيزة على قلوب المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، والذي ويجسد أسمى مشاعر الفخر والولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة تحت راية واحدة.
وقال مصبح عقب إتمام مراسم رفع العلم: «نجدد في هذا اليوم عهدنا مع الوطن وقيادته الرشيدة بالإخلاص والتفاني والعزم، ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق الطموحات، واستكمال مسيرة التنمية المستدامة، التي بدأها الآباء المؤسسون».
وتمثلت مراسم الاحتفال برفع علم الدولة أمام المباني المختلفة للمؤسسة في ميناء راشد، وجبل علي، وفي سوق التنين (دراجون مارت).
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