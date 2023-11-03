إمباور تحتفي بيوم العلم وسط أجواء وطنية ومستقبل مشرق

احتفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" بيوم العلم بحضور سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي للمؤسسة وموظفي المؤسسة الذين قاموا برفع علم الدولة في محطة مدينة دبي الطبية وسط أجواء وطنية مليئة بمشاعر الفخر والشموخ والانتماء والولاء لدولة الامارات ولقيادتها الرشيدة.

وقال أحمد بن شعفار“ في هذا اليوم الغالي لا نحتفي بعلم دولتنا الحبيبة ونرفعه عاليا وحسب، إنما نحتفل بوطنٍ غال وبحاضر زاهر ومستقبل مشرق وشعب عزيزٍ ومعطاء، يقدم للعالم نموذجاً مميزاً وفريداً للوحدة والترابط في ظل قيادة همها ينصب بالكامل في خدمة مصالح شعبها .

وأضاف“ بفضل تفرد رؤية قيادتنا الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات في صدارة الدول المتقدمة وأكثرها تطوراً وازدهاراً على مستوى العالم، ونحن بهذه المناسبة نجدد التزامنا بالسير وراء قيادتنا، والعمل على تحقيق تطلعاتها وأن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا.



