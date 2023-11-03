دبي تستشرف مستقبل الصناعات والاستثمارات ومراكز التجارة

ناقش برنامج «منصة المستقبل»، وهو إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن أجندة منتدى دبي للأعمال، الذي اختتم فعالياته أخيراً، عدداً من المحاور التي تتعلق بمستقبل الصناعات والمدن والاستثمارات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والروبوتات والمراكز التجارية. واستعرض المنتدى التوجهات المستقبلية التي من شأنها تحفيز نمو الاقتصادات والقطاعات والشركات والمجتمعات.

وقال البروفيسور هنريك فون شيل، مؤسس الثورة الصناعية الرابعة، عن التأثير الكبير للثورة الصناعية الرابعة في تحفيز نمو مستقبل الاقتصادات العالمية خلال العقد المقبل.

وأشار إلى أن الإنسان هو العنصر الأهم في أي عملية تحولية كبرى، حيث إن الثورات الصناعية والتكنولوجية والبيئية وغيرها لا يمكن أن تنجح دون رفدها بمهارات وخبرات الإنسان، وكذلك تكيف الأخير معها، إذ إن التكيف أيضاً من أهم العوامل التي يتحقق من خلالها النجاح.

وشدد على أن السبيل الوحيد للاستفادة من الثورات الصناعية والرقمية وغيرها هو إيجاد التوازن بين كل تلك الاتجاهات، وإيجاد بنية تحتية قادرة على استيعاب هذا الكم من التطورات اليومية، وتعامل الإنسان معها بشكل صحيح غير مبالغ فيه وغير متسارع، في خطوات متزنة تعتمد على العمل والإنتاجية، والاستفادة بما هو متاح في الوقت الراهن دون التطلع الدائم إلى المستقبل واستباق الأمور.

وفي جلسة حول مستقبل المراكز التجارية، أكد الدكتور مالتي هاين، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة هامبورغ، أهمية دور القطاع الخاص في قيادة الحلول والمنتجات والتقنيات الجديدة والمبتكرة لتحقيق التحول الاقتصادي على المدى الطويل.

وأشار إلى أن غرفة تجارة هامبورغ تسعى للاستفادة من خبرات غرف دبي في مجالات مختلفة، خصوصاً فيما يتعلق باستثمار الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يعزز من التنمية والكفاءة والمرونة وتقديم البحوث والدراسات، وتوفير هذه المعلومات إلى الشركات المختلفة لتطويع ذلك ضمن نماذج عملها. وهذا بدوره يعزز القدرة على الارتقاء بالبنية التحتية للبحث والتطوير والوصول إلى قاعدة عملاء واسعة عبر القطاعات المختلفة للشركات الناشئة والمبتكرة التي يوجد مقرها في دبي، مشيراً إلى أهمية الانفتاح على التعاون الدولي وتوسيع نطاق الاستثمارات والأعمال، وبالتالي الوصول إلى التنمية الشاملة والاستدامة على مستوى عالمي.

وفي جلسة مخصصة حول مستقبل الاستثمارات، أشار طارق فانسي، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي للاستثمار المستدام السابق في شركة «بلاك روك»، إلى التوجهات الكبرى الحالية التي تسهم في دفع عجلة الاستثمارات المواضيعية خلال فترة ما بعد الجائحة. وتناول فانسي فرص الاستثمار المستقبلية التي ستصبح أكثر أهمية خلال السنوات المقبلة في ضوء التغييرات المجتمعية والديموغرافية العالمية.

وبرأي فانسي، تتسم الاستثمارات المواضيعية بكونها تمتلك من القوة والقدرة التحولية ما يتيح لها التأثير بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، كما تسهم في حفز الابتكارات التي من شأنها فتح آفاق الفرص لبناء عالم أفضل.

وتحدث الدكتور باتريك نواك، المدير التنفيذي لقطاع الاستشراف وتخيل المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل، عن كيفية تحديد الاتجاهات الحقيقية ذات التأثير بعيد المدى، ومدى أهلية دبي للاستفادة من فرص المستقبل.

وقال: يميل الناس بطبيعة الحال إلى التركيز على إدارة المخاطر بدلاً من التركيز على الاستفادة من الفرص المتاحة. ونحن بحاجة إلى التأكد من بقائنا مخلصين لمبادئنا الأساسية، لأننا نريد أن نضمن ازدهار دبي مدعومة بمعايير النمو والتطور والرفاهية الاقتصادية.

نتطلع اليوم إلى تحديد الحلول التكنولوجية اللازمة وضمان تلبية احتياجات الكثيرين من خلال وسائل التكنولوجيا. لذا، يتعين علينا أن نحدد الفرص التي يتعين اغتنامها للتأكد من أن هذه المعايير قابلة للتطبيق على مدى السنوات العشر المقبلة أو ما بعدها.



