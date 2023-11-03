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مجموعة «إينوك» تحتفل بيوم العلَم احتفاء بثقافة الوطن وتراثه العريق

11/3/2023 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفلت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، والمملوكة بالكامل لحكومة دبي؛ اليوم بيوم العلَم الإماراتي، من خلال رفع علم الدولة في المقر الرئيسي للمجموعة في دبي، تأكيداً على ولاء المجموعة للوطن وتجسيداً للوحدة الوطنية والولاء للقيادة الرشيدة وراية الاتحاد، وذلك تنفيذاً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفال بـيوم العلم لدولة الإمارات.

هذا ورفع العلم سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، بحضور المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وموظفيها، كما نظمت مجموعة إينوك بهذه المناسبة عدداً من الأنشطة على مدار اليوم، شارك فيها الموظفون شعورهم بالانتماء للوطن واحتفاءهم بثقافته وتراثه العريق.
وفي الثالث من نوفمبر من كل عام يرفع المواطنون والمقيمون في دولة الإمارات العلم الوطني، ويعربون عن تضامنهم من أجل ازدهار الدولة، ودعم إنجازاتها الراسخة.

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