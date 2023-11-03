«فلاي دبي» ترفع علم الإمارات تكريماً لإنجازات الوطن

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتفت «فلاي دبي» بـ«يوم العلم»، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، وسط أجواء تغمرها مشاعر الولاء للوطن والانتماء للقيادة الرشيدة.
وتم رفع العلم في في مقر فلاي دبي، بمشاركة غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، وأعضاء الإدارة العليا والقيادات وموظفي الناقلة، التي اكتست بالفرح وسط الأناشيد والأهازيج الوطنية المتصلة بقيم دولة الإمارات، وموروثها الثقافي والشعبي.
وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»: «يعكس احتفالنا بيوم العلم تلك الإنجازات الكبيرة، التي حققتها دولتنا بجهود الآباء المؤسسين، وهو رمز لسيادة الوطن بقيادته الحكيمة، التي تقود مسيرة النهضة والنمو بجهود أبناء الإمارات. احتفالنا اليوم أيضاً هو تأكيد على التزامنا تجاه وطننا وقيم التسامح، التي تسود مجتمع هذا الوطن بكل أطيافه. يوم العلم هو رمز لسيادة الدولة ووحدتها بكل ما تحمله من معاني الانتماء، مستذكرين ماضينا العريق، ومستشرفين حاضر الوطن ومستقبله».
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