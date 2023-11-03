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«فلاي دبي» ترفع علم الإمارات تكريماً لإنجازات الوطن

11/3/2023 3:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفت «فلاي دبي» بـ«يوم العلم»، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، وسط أجواء تغمرها مشاعر الولاء للوطن والانتماء للقيادة الرشيدة.
وتم رفع العلم في في مقر فلاي دبي، بمشاركة غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، وأعضاء الإدارة العليا والقيادات وموظفي الناقلة، التي اكتست بالفرح وسط الأناشيد والأهازيج الوطنية المتصلة بقيم دولة الإمارات، وموروثها الثقافي والشعبي.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»: «يعكس احتفالنا بيوم العلم تلك الإنجازات الكبيرة، التي حققتها دولتنا بجهود الآباء المؤسسين، وهو رمز لسيادة الوطن بقيادته الحكيمة، التي تقود مسيرة النهضة والنمو بجهود أبناء الإمارات. احتفالنا اليوم أيضاً هو تأكيد على التزامنا تجاه وطننا وقيم التسامح، التي تسود مجتمع هذا الوطن بكل أطيافه. يوم العلم هو رمز لسيادة الدولة ووحدتها بكل ما تحمله من معاني الانتماء، مستذكرين ماضينا العريق، ومستشرفين حاضر الوطن ومستقبله».


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