«اقتصادية عجمان» تحتفي بـ«يوم العلم» بالأناشيد والأهازيج الوطنية

احتفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بـ«يوم العلم»، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، وسط أجواء تغمرها مشاعر الولاء للوطن والانتماء للقيادة الرشيدة.

وتم رفع العلم في الساحة الخارجية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمشاركة القيادات وموظفي الدائرة، التي اكتست بالفرح وسط الأناشيد والأهازيج الوطنية المتصلة بقيم دولة الإمارات وموروثها الثقافي والشعبي.

وقال عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام: «إن الاحتفال بيوم العلم هو تجديد لميثاقنا وعهدنا جميعًا بالتفاني في سبيل رفعة وطننا ومجده، كلٌ في موقعه ومسؤولياته ووظيفته، وفي ساحة العلم والعمل والإنتاج، حيث تبرز هذه المناسبة حرص اقتصادية عجمان على إبراز انتماء جميع موظفيها، من أجل تعميق مقومات المواطنة الصالحة، كما تسهم في ترسيخ ولاء أبناء الوطن لمرتكزات اتحاد الدولة».