«الأوراق المالية والسلع» تشارك في احتفالات الدولة بـ«يوم العلم» رمز وحدة الوطن

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في احتفالات الدولة بـ«يوم العلم» وسط أجواء تغمرها مشاعر الولاء للوطن والانتماء للقيادة الرشيدة.

وقامت الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة برفع علم دولة الإمارات على منصة العلم المقامة أمام مقر الهيئة بدبي بحضور مديري الإدارات والأقسام وموظفي الهيئة.

ورفعت السويدي أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بهذه المناسبة الوطنية التي نحتفي فيها جميعاً من مواطنين ومقيمين بعلم الدولة - الراية العالية الخفاقة، ورمز وحدة الوطن ومصدر فخره وعزته ومجده.

وقالت سعادتها إن يوم العلم مناسبة وطنية لتعزيز وترسيخ قيم الانتماء والولاء والوفاء للوطن وللقيادة الرشيدة، والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين، والتعبير عن فخر واعتزاز شعب الإمارات بتلاحمه وتضامنه وحرصه على توحيد الجهود والعمل على تحقيق الطموحات والآمال، مشيرة إلى ما وصلت إليه دولة الإمارات في ظل قيادتنا الحكيمة من إنجازات ونجاحات ومكانة دولية رفيعة في شتى المجالات.

واختتمت السويدي بالقول «نجدد في هذا اليوم المميز العهد بأن نبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وصون مقدراته ومكتسباته ونحن ماضون نحو الأمام لنباهي العالم بإرثنا وإنجازاتنا الحضارية».

من جانبهم، شارك موظفو فرع الهيئة بأبوظبي في مراسم الاحتفال ورفع العلم، كما تزينت مقار الهيئة ومكاتب الموظفين بأعلام دولة الإمارات، تقديراً لما يرمز إليه العلم من قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة.



