الشارقة لإدارة الأصول تحتفل بيوم العلم بفعاليات وطنية وتراثية

احتفلت شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة بيوم العلم من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات الوطنية والتراثية في سوق الجبيل بما يعكس القيم والمعاني السامية التي يحملها العلم الإماراتي.

بدأ الاحتفال برفع علم دولة الإمارات على السارية الرئيسية أمام مبنى سوق الجبيل أحد مشاريع الشارقة لإدارة الأصول وتأدية تحية العلم بحضور القيادات والمدراء التنفيذيين في الشركة ومشاركة موظفي وموظفات الشركة.

وقال سالم المدفع الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول: يشكل يوم العلم الإماراتي الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام فرصة للتعبير بصدق عن قيم المواطنة الصالحة التي تربط الانتماء بالعمل والإنجاز لإعلاء راية الإمارات والاحتفاء بما تحقق على أرضها من منجزات حضارية وإنسانية.

وأضاف المدفع أننا نجسد في هذه المناسبة التفافنا حول قيادتنا الرشيدة ونعبر عن انتمائنا وهويتنا وحبنا لراية هي رمز للسيادة والوحدة والعز والفخر.



