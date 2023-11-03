غرفة الفجيرة تشارك قيادة وشعب الإمارات الاحتفال بيوم العلم

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتفلت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بـ «يوم العلم» وسط أجواء تغمرها مشاعر الولاء للوطن والانتماء للقيادة الرشيدة.
وتأتي مشاركة الغرفة قيادة وشعب الإمارات الاحتفال بهذه المناسبة الغالية من منطلق التفاعل مع توجيهات القيادة الرشيدة بالمحافظة على مكتسبات الوطن الغالي، وتكريساً لثقافة الانتماء لأرض الإمارات الطيبة واعتزازاً وفخراً بالوحدة الوطنية، وبالإنجازات التي تحققت على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، ما أهلها لتصبح في مصاف الدول المتقدمة على الساحة العالمية.
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