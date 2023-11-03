غرفة الفجيرة تشارك قيادة وشعب الإمارات الاحتفال بيوم العلم

وتأتي مشاركة الغرفة قيادة وشعب الإمارات الاحتفال بهذه المناسبة الغالية من منطلق التفاعل مع توجيهات القيادة الرشيدة بالمحافظة على مكتسبات الوطن الغالي، وتكريساً لثقافة الانتماء لأرض الإمارات الطيبة واعتزازاً وفخراً بالوحدة الوطنية، وبالإنجازات التي تحققت على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، ما أهلها لتصبح في مصاف الدول المتقدمة على الساحة العالمية.

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