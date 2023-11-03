Saturday, 04 November 2023 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سياحة الشارقة تحتفي بيوم العلم بقيم التلاحم الوطني

11/3/2023 3:00:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة رئيس لجنة إمارة الشارقة لفعاليات عيد الاتحاد إن يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوبنا تتلاقى قيم التلاحم الوطني والفخر لدى جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، حيث نتشارك الاعتزاز والانتماء لوطن التقدم والنماء والازدهار والتاريخ العريق الغني بقيم الأجداد والأصالة.

وأضاف نجدد اليوم انتماءنا لدولتنا الغالية والولاء للقيادة الرشيدة، حفظها الله، التي رسخت أواصر الولاء والانتماء بين أفراد المجتمع تحت راية وطننا الشامخة.


MENAFN03112023000110011019ID1107369025

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث