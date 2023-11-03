سياحة الشارقة تحتفي بيوم العلم بقيم التلاحم الوطني

قال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة رئيس لجنة إمارة الشارقة لفعاليات عيد الاتحاد إن يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوبنا تتلاقى قيم التلاحم الوطني والفخر لدى جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، حيث نتشارك الاعتزاز والانتماء لوطن التقدم والنماء والازدهار والتاريخ العريق الغني بقيم الأجداد والأصالة.

وأضاف نجدد اليوم انتماءنا لدولتنا الغالية والولاء للقيادة الرشيدة، حفظها الله، التي رسخت أواصر الولاء والانتماء بين أفراد المجتمع تحت راية وطننا الشامخة.



