«وصل» تحتفل بيوم العلم الإماراتي وسط أجواء وطنية مميزة

احتفلت «وصل»، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، بيوم العلم الإماراتي وسط أجواء وطنية مميزة، ورفع هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل»، علم دولة الإمارات في مبنى «وصل» الواقع على شارع الشيخ زايد في تمام الساعة 10 صباحاً، بمشاركة المديرين التنفيذيين وموظفي «وصل».



وتعكس هذه المبادرة، التي شهدت حضوراً مميزاً، حب الوطن والانتماء وروح الاتحاد، وتجسد هذه الخطوة حرص الشركة على المشاركة في مختلف المناسبات الوطنية لا سيما تلك التي تعزز روح الوطن والانتماء والاتحاد.

بهذه المناسبة قدم هشام عبد الله القاسم أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة للدولة؛ وقال: «يرمز العلم الإماراتي إلى سيادة الدولة ووحدتها، حيث نقف اليوم بقلب نابض واحد لنعبّر عن وحدة بيتنا ومصيرنا، مؤكدين تعاضد شعب الإمارات والتفافنا حول راية الاتحاد.

نحن نسير على خطى وإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن آل نهيان، طيب الله ثراه، في التقدم والازدهار والتطور، ومن خلال احتفالنا باليوم العلم الإماراتي لا يمكننا أن ننسى ما قدمه الآباء المؤسسون، الذين زرعوا بذور العمل الدؤوب ومسيرة التنمية الشاملة، من أجل تأسيس وطنا الغالي».

وتحتفل دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية في الثالث من شهر نوفمبر من كل عام، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي دعا المواطنين والوزارات والمؤسسات الحكومية إلى رفع العلم الإماراتي للاحتفال بيوم العلم.