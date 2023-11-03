ميناء الفجيرة يحتفي بـ«يوم العلم» مناسبة وطنية غالية

احتفى ميناء الفجيرة بـ «يوم العلم» وسط أجواء تغمرها مشاعر الولاء للوطن والانتماء للقيادة الرشيدة.

وبدأت مراسم الاحتفال برفع علم الدولة صاحبه النشيد الوطني عند الساعة الـ 10 صباحاً، بحضور موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة، وخليل إبراهيم نائب المدير العام ومديري الإدارات، ورؤساء أقسام الشرطة والجوازات والجمارك بميناء الفجيرة، وموظفي ميناء الفجيرة ومرافئ الفجيرة.

وقال موسى مراد: «نحتفي في الثالث من نوفمبر من كل عام بيوم العلم كمناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، نجسد فيها انتماءنا لهذا الوطن الغالي، ونجدد فيها العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة ونعلي ثقافة احترام العلم وبيان قدسيته، رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها».



