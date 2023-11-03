«مصدر» تشارك في «يوم العلم» تعبيراً عن الوحدة الوطنية

شاركت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» كل الدوائر والوزارات الاتحادية فعالية «يوم العلم»، التي تقام سنوياً تعبيراً عن الوحدة الوطنية والانتماء، وولاء شعب الإمارات لتراب وطنهم، والتفافهم خلف قيادته الرشيدة، التي وضعت الوطن والمواطن على رأس أولوياتها، وبذلت الغالي والنفيس لتكون الإمارات وشعبها محط إعجاب وتقدير العالم أجمع.

واجتمع موظفو «مصدر» والمؤسسات والشركات، التي تتخذ من مدينة مصدر مقراً لها خلال هذه الاحتفالية، التي تأتي تأكيداً على مدى اعتزاز وفخر أبناء هذا البلد المعطاء بعلم بلادهم، وتعبيراً عن وحدة شعب الإمارات بكل أطيافه وشرائحه، وتم رفع العلم الإماراتي من أمام مبنى «واحة الابتكار» في مدينة مصدر، وردد الحضور النشيد الوطني معبرين عن معاني الوحدة والوفاء والتضامن الحقيقي بين أبناء الإمارات.



وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»: «إن يوم العلم هو مناسبة وطنية للتعبير عن عمق التلاحم والترابط بين أفراد الشعب الإماراتي، والتفافه خلف قيادته الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والسير على نهج الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وخطى الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان أول من رفع علم الإمارات الموحّد، معلناً قيام دولة الاتحاد، التي رسّخت مكانتها بين الدول الرائدة في العديد من المجالات».



وأشار الرمحي إلى أن علم دولة الإمارات هو رمز لمسيرة غنية بالإنجازات النوعية، التي حققتها الدولة منذ قيام الاتحاد، لا سيما قطاع الطاقة المتجددة، الذي تنشط به «مصدر»، وبات يشهد تطوراً كبيراً ليسهم اليوم بشكل فاعل في تعزيز مزيج الطاقة، ودفع عجلة التنمية المستدامة.



وأكد الرمحي أنه في ضوء استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 أواخر الشهر الحالي، وتزامناً مع عام الاستدامة، تواصل «مصدر» ريادتها العالمية في قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة، ومساهمتها الفاعلة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في مجال الطاقة، ودعم الجهود الرامية لتعزيز العمل المناخي، وتحقيق استراتيجية الدولة للحياد المناخي بحلول عام 2050.



