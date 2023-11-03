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«أبوظبي التجاري» يحتفل بـ«يوم العلم» بأجواء تعكس قيم روح الاتحاد

11/3/2023 3:00:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


احتفل بنك أبوظبي التجاري بـ«يوم العلم»، في أجواء عكست قيم روح الاتحاد ومشاعر التلاحم بين أبناء الوطن تحت راية واحدة، وقام علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري برفع العلم أمام المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي، بحضور عدد من الموظفين، ومجموعة مختارة من المتدربين الجامعيين الإماراتيين، الذين انضموا إلى البنك حديثاً.

وقال علاء عريقات: «في يوم العلم تتجلى مظاهر الولاء والاعتزاز بالانتماء لدولة الإمارات، وتتجدد قيم المواطنة وإثراء الروح الوطنية بين الأجيال الجديدة، كما تجسّد هذه المناسبة مشاعر الوحدة والتعايش والسلام بين أبناء الوطن والمقيمين المحبين لهذا الوطن المعطاء، فهي ترسّخ المكانة العالية، التي يحظى بها العلم في نفوس كل من يعيش على هذه الأرض الغالية».


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