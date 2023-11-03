محافظ المصرف المركزي: يوم العلم رمز وحدة الإمارات وسيادتها

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن يوم العلم مناسبة وطنية تحتفي فيها دولة الإمارات قيادة وشعباً، برمز وحدة الوطن وسيادته، وبالإنجازات التي حققها والمستمرة في المجالات كافة.
وأضاف معاليه: «يمثل العلم مصدر فخرنا واعتزازنا بدولتنا وقيادتنا الرشيدة التي نسير على هدى رؤاها وتوجيهاتها نحو مزيد من التقدم، فهو يجسد قيم روح الاتحاد والهوية الوطنية ومشاعر التلاحم الوطني».
وقال معاليه: «إن يوم العلم مناسبة لتجديد عهد الوفاء والانتماء للوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمواصلة مسيرة تميز دولة الإمارات وتقدمها في شتى المجالات نحو مستقبل مستدام ومزدهر».
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