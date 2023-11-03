محافظ المصرف المركزي: يوم العلم رمز وحدة الإمارات وسيادتها

أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن يوم العلم مناسبة وطنية تحتفي فيها دولة الإمارات قيادة وشعباً، برمز وحدة الوطن وسيادته، وبالإنجازات التي حققها والمستمرة في المجالات كافة.

وأضاف معاليه: «يمثل العلم مصدر فخرنا واعتزازنا بدولتنا وقيادتنا الرشيدة التي نسير على هدى رؤاها وتوجيهاتها نحو مزيد من التقدم، فهو يجسد قيم روح الاتحاد والهوية الوطنية ومشاعر التلاحم الوطني».

وقال معاليه: «إن يوم العلم مناسبة لتجديد عهد الوفاء والانتماء للوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمواصلة مسيرة تميز دولة الإمارات وتقدمها في شتى المجالات نحو مستقبل مستدام ومزدهر».



