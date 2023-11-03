نتانياهو: لا وقف لإطلاق النار في غزة حتى إطلاق سراح الرهائن



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الجمعة إن إسرائيل لن توافق على أي وقف مؤقت لإطلاق النار مع حركة حماس قبل إطلاق سراح أكثر من 240 رهينة احتجزتهم الحركة خلال هجومها في السابع من أكتوبر.

وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون "إسرائيل ترفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار لا يشمل عودة رهائننا".



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