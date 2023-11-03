البيت الأبيض: على حزب الله ألا يستغل الحرب بين اسرائيل وحماس

اعتبرت الولايات المتحدة "الجمعة" أن على حزب الله الا "يستغل" الحرب بين اسرائيل وحماس بعدما أعلن الامين العام للحزب أن احتمالات توسع هذه الحرب ضد اسرائيل "مفتوحة".

وقال متحدث باسم مجلس الامن القومي "نحن وشركاؤنا كنا واضحين: على حزب الله وأطراف آخرين، سواء كانوا دولا أو لا، الا يحاولوا استغلال النزاع القائم".

هدّد حسن نصرالله "الجمعة" الولايات المتحدة التي حمّلها "المسؤولية الكاملة" عن الحرب في غزة باستهداف أساطيلها في المتوسط، مؤكداً أن احتمالات توسّع الحرب إقليميا ضد إسرائيل "مفتوحة".

وتعليقا على هذا الموقف، قال المتحدث "لن ندخل في حرب كلامية".

واكد ان "الولايات المتحدة لا تسعى إلى تصعيد او توسيع رقعة النزاع" المستمر بين اسرائيل وحركة حماس.

وتابع المتحدث باسم مجلس الامن القومي "قد يتحول الامر إلى حرب بين اسرائيل ولبنان أكثر دموية من حرب 2006. لا تريد الولايات المتحدة أن ترى هذا النزاع يتسع إلى لبنان. إن التدمير المحتمل الذي سيلحق بلبنان وشعبه لا يمكن تصوره ويمكن تجنبه".