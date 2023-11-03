بلينكن: حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين



أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال أحدث زيارة له لتل أبيب اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتقد أن حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين هو الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع بينهما إلى الأبد.

وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن تصريحات بلينكن جاءت بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الجمعة.



وكرر بلينكن دعوته إلى هدنة إنسانية للمساعدة في تدفق المساعدات والسماح للأجانب بمغادرة غزة.

وقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان الخطوات الملموسة التي يمكن أن تتخذها إسرائيل لتعزيز تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.



ونقلت بلومبرغ عن بلينكن قوله في مؤتمر صحفي في تل أبيب،

إن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل "نصيحة لا يفعلها سوى أفضل الأصدقاء" حول كيفية التقدم وفي الوقت ذاته حماية المدنيين.

وتعهد بلينكن في وقت سابق مجددا بدعم واشنطن الحازم تجاه إسرائيل، ولكنه قال إنه "من المهم للغاية" حماية المدنيين في غزة.

وقال بلينكن خلال لقاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج في تل أبيب "هذه الأيام صعبة، ولكننا هنا مثلما كنا ومازلنا متضامنين مع إسرائيل".

وأضاف "ندعم بقوة مسألة أنه ليس لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها فحسب ولكنه أيضا لزاما عليها".

وقال بلينكن "من المهم للغاية أنه عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين العالقين في مرمى نيران حماس، أن يتم بذل كل ما يمكن لحمايتهم وتوصيل المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها والذين ليسوا بأي حال من الأحوال مسؤولين عما حدث في السابع من أكتوبر".



ومن المقرر أن يتوجه بلينكن إلى الأردن بعد زيارة إسرائيل. وكانت آخر مرة زار فيها إسرائيل هي بعد فترة قصيرة من اندلاع الحرب.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الجاري إلى "وقف" القتال للمساعدة على إخراج الرهائن من غزة.