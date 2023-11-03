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عكا: تحريض ضد الفنانة صفاء حتحوت وفصلها من عملها

11/3/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- تعرضت الفنانة صفاء حتحوت من مدينة عكا لحملة تحريض على مواقع التواصل الاجتماعي أدت إلى فصلها من مكان عملها، وذلك بعد أن نشرت مواطنة يهودية تحريضا ضدها مرفقا بصورة لحتحوت مع العلم الفلسطيني كانت قد نشرتها قبل أكثر من عام.

وقالت حتحوت، إنه "تم فصلي من أحد أماكن عملي بسبب منشور تحريضي ضدي، إذ فور نشر التحريض وتعميمه تواصلوا معي من مكان العمل بنفس اليوم وأبلغوني أنهم لم يعودوا بحاجة إلى خدماتي، وقد برروا ذلك بإجراء تقليصات في عدد العمال"، بحسب عرب 48.

وأضافت "أبلغت مكان العمل أن ادعائهم ليس صحيحا، وخصوصًا أنهم قاموا بتوظيف شخص آخر مع مجموعاتي التدريبية وبنفس توقيت عملي، وأنا أعمل هناك بشكل حر وليس كموظفة".

وتابعت حتحوت "توجهت إلى الشرطة إلا أنها لم تهتم وكانت تماطل، وقد تلقيت العديد من الرسائل التحريضية واضطررت إلى إغلاق حسابي في 'فيسبوك'، وللأسف مع استهتار الشرطة في حملة التحريض ضدي توجهت للمحكمة والتي أصدرت قرارا ضد المواطنة اليهودية التي قامت بنشر صورتي وتعميمها، لكن مع مرور عدة أيام على القرار لم تلتزم بأمر الحماية وحذف المنشور، وقد تم تعيين جلسة محكمة يوم الأحد المقبل في محكمة الصلح بعكا".

وختمت حديثها بالقول "أشعر بالقلق الكبير، وما أتعرض له من حملة تحريض يؤثر علي من الناحية النفسية سيما وأنني حامل، ومع ذلك لا أحد يوقف حملة التحريض التي أخشى بأن تتطور لأكثر من ذلك".

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