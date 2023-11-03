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وصول الدفعة الثانية من مساعدات الهلال الأحمر الكويتي إلى قطاع غزة

11/3/2023 2:54:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت اليوم الجمعة الدفعة الثانية من المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى قطاع غزة ضمن الجسر الجوي الإغاثي الكويتي.

وقال رئيس الفرق التطوعية الفلسطينية التابعة للهلال الأحمر الكويتي في قطاع غزة أحمد أبو دية في تصريح لـ (كونا) إن الدفعة الثانية من المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر الكويتي وصلت إلى غزة وتحتوي على أدوية ومستلزمات طبية.

وأضاف أبو دية أن هذه المساعدات يتم فرزها وتوزيعها على المستشفيات والخدمات الصحية بعدد من المحافظات الفلسطينية في القطاع.

على جانب آخر، ذكر أبو دية أن الأنشطة الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر الكويتي في غزة توقفت مؤقتا نظرا لقصف عدد من المطاعم والمحلات التجارية والبنايات الخدمية في القطاع.

وكانت الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وصلت أمس الخميس إلى مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مدير جمعية الهلال الأحمر المصري د.رامي الناظر في تصريح لـ (كونا) أمس دخول معظم المساعدات الإنسانية الكويتية التي جاءت عبر الجسر الجوي الإغاثي إلى قطاع غزة عبر معبر (رفح) الحدودي.

وأقامت الكويت جسرا جويا بأوامر سامية من القيادة السياسية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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