الكهرباء أعمال صيانة لمحطات تحويل ثانوية تبدأ غدا ويترتب عليها فصل التيار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن القيام بأعمال الصيانة لبعض محطات التحويل الثانوية في المحافظات الست مما سيترتب عليه فصل التيار الكهربائي من تاريخ 2023/11/04 إلى 2023/11/11، وذلك حسب المناطق والمواعيد المحددة في جدول الصيانة الموضح في الرابط التالي:
وأوضحت الوزارة أن فترة الصيانة قابلة للزيادة أو النقصان حسب طبيعة وظروف العمل، متوجهة بالشكر إلى العملاء الكرام على تعاونهم أثناء فترة الانقطاع.
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