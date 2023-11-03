الكهرباء أعمال صيانة لمحطات تحويل ثانوية تبدأ غدا ويترتب عليها فصل التيار

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن القيام بأعمال الصيانة لبعض محطات التحويل الثانوية في المحافظات الست مما سيترتب عليه فصل التيار الكهربائي من تاريخ 2023/11/04 إلى 2023/11/11، وذلك حسب المناطق والمواعيد المحددة في جدول الصيانة الموضح في الرابط التالي:



وأوضحت الوزارة أن فترة الصيانة قابلة للزيادة أو النقصان حسب طبيعة وظروف العمل، متوجهة بالشكر إلى العملاء الكرام على تعاونهم أثناء فترة الانقطاع.