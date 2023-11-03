Saturday, 04 November 2023 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكهرباء أعمال صيانة لمحطات تحويل ثانوية تبدأ غدا ويترتب عليها فصل التيار

11/3/2023 2:54:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن القيام بأعمال الصيانة لبعض محطات التحويل الثانوية في المحافظات الست مما سيترتب عليه فصل التيار الكهربائي من تاريخ 2023/11/04 إلى 2023/11/11، وذلك حسب المناطق والمواعيد المحددة في جدول الصيانة الموضح في الرابط التالي:


وأوضحت الوزارة أن فترة الصيانة قابلة للزيادة أو النقصان حسب طبيعة وظروف العمل، متوجهة بالشكر إلى العملاء الكرام على تعاونهم أثناء فترة الانقطاع.

MENAFN03112023000130011022ID1107369008

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث