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الأنصاري لـ الأنباء التجارة رصدت أسعار السلع الأساسية في أسواق الجملة بالشويخ

11/3/2023 2:54:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • فريق المفتشين يتابع التعاونيات والأسواق المركزية والمطاعم ومحلات بيع اللحوم والدواجن
  • الوزارة تقارن أسعار 39 سلعة أساسية.. وإجراءات قانونية تجاه المخالفين حال أي ارتفاع مصطنع


عاطف رمضان
قام فريق رصد الأسعار برئاسة مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري بجولة تفتيشية على أسواق الجملة في منطقة الشويخ للتأكد من عدم وجود ارتفاعات مصطنعة في أسعار السلع ومتابعة توافر المخزون من السلع والمنتجات الغذائية.
وقال مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري في تصريح لـ «الأنباء» إن فريق رصد الأسعار في الوزارة قام برصد أسعار السلع الأساسية وتأكد من توافر الكميات من المخزون السلعي، مشيرا الى أن ذلك تنفيذا لخطة عمل الوزارة وتوجيهات قياديي «التجارة».
وأضاف الأنصاري أن وكيل الوزارة زياد الناجم اصدر قرارا خلال الفترة الأخيرة بتشكيل لجنة تضم فريقا من الوزارة لمدة شهرين للقيام بمتابعة توافر المواد الغذائية.
وأوضح أن الكميات من السلع الغذائية متوافرة، وان فريق المفتشين ينفذ خطة الوزارة التي تتضمن متابعة الاسواق ورصد الاسعار في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمطاعم والمقاهي والكافيهات ومحلات بيع اللحوم والدواجن وغيرها.
ولفت الى أن فريق المفتشين يسلم صاحب الترخيص او المحل نموذجا يتضمن أسعار السلع لإرساله للوزارة عبر بريدها الالكتروني ويتم متابعة هذه الاسعار ومقارنتها بالاسعار المدونة في البرنامج الآلي لرصد الاسعار والذي يحوي أسعار 39 سلعة أساسية.
ونوه الى انه في حال وجود ارتفاعات مصطنعة في الاسعار يتم إعداد محضر مخالفة ويتم تحويله الى النيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف.
وأشار الى أن الادارة تتابع بشكل أسبوعي وشهري أسعار السلع الاساسية الموجودة على ارفف الأسواق.
وبين ان تقديم الشكوى للوزارة من خلال الخط الساخن رقم 135 او من خلال الواتساب 55135135 او من خلال المراكز القريبة من الجمعيات التعاونية وعددها 21 مركزا.
وذكر أن العقوبة قد تصل الى الإغلاق الفوري للمحل من قبل وكيل الوزارة.

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