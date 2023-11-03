نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بحث مع مسؤولة صينية التعاون المشترك

الفهد

شدد على أن الكويت تتطلع في القريب العاجل إلى البدء بالإجراءات التنفيذية لتفعيل الاتفاقيات مع الجانب الصيني وصولا إلى إطلاق العمل بتنفيذ المشاريع التنموية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مع رئيس التعاون الدولي في لجنة الإصلاح الاقتصادي والتنمية الصينية دنج جي أوجه التعاون المشترك بين الكويت والصين.

وقالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في بيان صحافي اليوم الجمعة إن اللقاء الذي عقده الجانبان أمس الخميس استعرض العلاقات المتميزة مع جمهورية الصين الشعبية والتي توجت بزيارة تاريخية لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لجمهورية الصين الشعبية ولقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة التاريخية تخللها التوقيع على سبع اتفاقيات مشتركة شملت مجالات عدة منها العلاقات الاقتصادية والبنى التحتية والإسكان والطاقة المتجددة والموانئ.

ونقل البيان عن الشيخ أحمد الفهد تأكيده خلال اللقاء على أهمية المضي قدما نحو وضع الاتفاقيات المبرمة قيد التنفيذ والعمل الثنائي على سرعة الإنجاز لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من قبل قيادتي البلدين بما يعزز ويدعم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويضعهما في شراكة تنموية طويلة المدى.

وذكر البيان أن الشيخ أحمد الفهد شدد على أن الكويت تتطلع في القريب العاجل إلى البدء بالإجراءات التنفيذية لتفعيل الاتفاقيات وصولا إلى إطلاق العمل بتنفيذ المشاريع التنموية.

وحضر اللقاء الذي عقد في قصر السيف كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك ووزير المالية فهد الجارالله ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات إضافة إلى القائم بالأعمال في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد ليو شيانغ.