القاهرة الإخبارية: دمار واسع بمستشفى القدس فى غزة إثر قصف إسرائيلى

(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها منذ قليل، دمار واسع بمستشفى القدس في غزة إثر قصف إسرائيلى.
يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات هي مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس والإندونيسي.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى أكثر من 9 آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح.
هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.
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