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الصحة الفلسطينية: استشهاد 13 وإصابة 26 آخرين فى مجزرة إسرائيل بمستشفى الشفاء

11/3/2023 2:43:55 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، ارتفاع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء استهداف جيش الاحتلال لبوابة مستشفى الشفاء إلى 13 شهيدا و 26 إصابة، واصفة ما حدث بالمجزرة التى ارتكبها الاحتلال بحق سيارات الإسعاف على بوابة مجمع الشفاء والتي كانت تحمل عدداً من الجرحى المحولين للعلاج في مصر.



ودعت الصحة الفلسطينية في بيان لها كافة دول العالم بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الطواقم الطبية والإسعافية واختراق كافة القوانين الدولية والمعاهدات التي تحظر استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.














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