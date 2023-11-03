ماكرون يعلن تنظيم مؤتمر إنساني 9 نوفمبر بشأن الحـرب في غزة

ماكرون يعلن تنظيم مؤتمر إنساني 9 نوفمبر بشأن الحـرب في غزة
التاريخ
11/3/2023 2:43:55 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنظيم مؤتمر إنساني في 9 نوفمبر بشأن الحرب في غزة، وذلك وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى أكثر من 9 آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح.
MENAFN03112023000132011024ID1107368957
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.