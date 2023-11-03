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ماكرون يعلن تنظيم مؤتمر إنساني 9 نوفمبر بشأن الحـرب في غزة

11/3/2023 2:43:55 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنظيم مؤتمر إنساني في 9 نوفمبر بشأن الحرب في غزة، وذلك وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى أكثر من 9 آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح.









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