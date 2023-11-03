باريس تعرب عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين فى غزة

MENAFN - Youm7) أعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا فى غزة، والذى ارتفع إلى عدة آلاف جراء القصف الاسرائيلى المستمر، وإزاء الوضع الإنسانى الخطير فى غزة، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة.

ووفقا لبيان الخارجية، أدانت فرنسا أيضا الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية والذى يعتبر عملهم ضروريا للسكان المدنيين فى غزة، وكذلك على مقار وسائل الإعلام.



وأضافت الخارجية أن إطار القانون الدولى الإنسانى يفرض فى جميع الأوقات وفى جميع الأماكن مبادئ واضحة كالتمييز (بين المقاتلين والمدنيين) والضرورة والتناسب، كما أن حماية المدنيين هى واجب أخلاقى والتزام دولى فى نفس الوقت، لذلك تطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات ملموسة فى هذا الشأن.





وأكدت الخارجية مجددا على ضرورة الهدنة الإنسانية كما ذكرت منذ الأيام الأولى لهذه الأحداث من أجل السماح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودائم والسماح بإسعاف الجرحى.



وتجدد مطالبتها بالإفراج الفورى عن جميع المحتجزين فى غزة.







