فلسطين: الفشل الدولى فى حماية المدنيين يمكن إسرائيل من اختطاف المجتمع الدولى

MENAFN - Youm7) أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/، أنه من الواضح أن الفشل الدولى فى وقف الحرب وتطبيق القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى يجر المزيد من الفشل ليس فقط بوقف الحرب، وإنما أيضا بحماية المدنيين وتأمين شربة ماء لهم، بما يعنى أن استمرار العجز الدولى فى وقف الحرب حتى اللحظة يمكن إسرائيل من اختطاف كامل للمجتمع الدولي، وتدمير مرتكزات النظام العالمى القانونية واستبدالها بشريعة الغاب.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات- فى بيان صحفي- استمرار حرب الاحتلال المفتوحة والمدمرة فى قطاع غزة لليوم الـ28 على التوالي، التى تخلف كل لحظة المزيد من الدمار والشهداء والمصابين والنزوح، وباتت تهدد بشكل جدى بوقف كامل مناحى الحياة الإنسانية فى قطاع غزة، بما فى ذلك المستشفيات وجميع أنواع الأعمال الإغاثية على اختلاف مستوياتها، فى حرب إبادة جماعية غير مسبوقة.





كما أدانت الوزارة كذلك اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتى أدت منذ فجر اليوم إلى استشهاد 11 فلسطينيا وعدد من الجرحى، بما فى ذلك التصعيد الحاصل فى عربدات المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، كما أدانت بشدة اقتطاع حكومة الاحتلال أموال الشعب الفلسطينى بحجج وذرائع واهية.









