Saturday, 04 November 2023 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير المستشفى الإندونيسى بغزة: انهيار المنظومة الصحية بالمستشفى لنفاد الوقود

11/3/2023 2:43:53 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مدير المستشفى الإندونيسي، عن انهيار كامل في المنظومة الصحية بالمستشفى نظرا لنفاد الوقود والعمليات الجراحية تجرى على الأرض، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".



وأشار مدير المستشفى الإندونيسي، إلى أن 40% من الشهداء و المصابين في القصف الإسرائيلي من الأطفال.
















MENAFN03112023000132011024ID1107368954

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث