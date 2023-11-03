مدير المستشفى الإندونيسى بغزة: انهيار المنظومة الصحية بالمستشفى لنفاد الوقود

مدير المستشفى الإندونيسى بغزة: انهيار المنظومة الصحية بالمستشفى لنفاد الوقود
التاريخ
11/3/2023 2:43:53 PM
(MENAFN
- Youm7) كشف مدير المستشفى الإندونيسي، عن انهيار كامل في المنظومة الصحية بالمستشفى نظرا لنفاد الوقود والعمليات الجراحية تجرى على الأرض، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".
وأشار مدير المستشفى الإندونيسي، إلى أن 40% من الشهداء و المصابين في القصف الإسرائيلي من الأطفال.
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