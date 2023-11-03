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وزير الخارجية السعودى يُثمن تأييد الصين للقرار الأممى بوقف فورى لإطلاق النار

11/3/2023 2:43:53 PM
(MENAFN- Youm7) ثمن وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تأييد الصين لقرار الأمم المتحدة الصادر اليوم /الجمعة/ الماضية، والذى يهدف إلى وقف فورى لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة فى قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى بين وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي، لبحث تطورات الأوضاع فى غزة ومحيطها، فى ظل استمرار التصعيد العسكرى وتضرر المدنيين العزّل.


وناقش الجانبان - خلال الاتصال الهاتفي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.


كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.









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