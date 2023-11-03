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الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق المستشفيات بقطاع غزة

11/3/2023 2:43:53 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، المجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق 3 مستشفيات في قطاع غزة، والتي خلفت العشرات من الشهداء والمصابين والجرحى، بالإضافة إلى استهداف مركبات الإسعاف التي كانت تقل جرحى ومصابين.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذه المجازر والجرائم تعتبر من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي، خاصة الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان.



وأشارت الوزارة إلى أنها لطالما حذرت من مثل هذه الجرائم والمخاطر المترتبة على استهداف المستشفيات ومركبات الإسعاف وطواقمها، بما يعنيه ذلك من حرمان حتى المرضى الفلسطينيين من فرصة العلاج.



وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة لتمادى قوات الاحتلال في استهداف المُستشفيات وارتكاب المزيد من المجازر بحقها، خاصة التي لا زالت تعمل في شمال قطاع غزة.



وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الأممية والدولية المختصة، خاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسؤوليتهم في توفير الحماية للمستشفيات حتى تتمكن من أداء مهامها العلاجية الإنسانية.












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