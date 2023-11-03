إنشاء مركز جوستاف روسى فى مصر لعلاج مرضى الأورام مجانا بفريق مصرى فرنسى

MENAFN - Youm7) قال الدكتور أحمد مرسى المدير التنفيذي للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة والأورام، خلال جلسة خاصة عن المبادرات الرئاسية للأورا بمؤتمر قسم علاج الأورام بطب عين شمس، المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه سيتم إنشاء مركز جوستاف روسي فى مصر على غرار معهد "جوستاف روسي" بفرنسا وبالتعاون مع الحكومة الفرنسية، بداية العام المقبل لعلاج مرضى الأورام المصريين مجانا على نفقة الدولة، بفريق طبى فرنسى مصرى متخصص.





وأضاف، أنه سيتم إدخال برنامج "توقع المرض" مع أكبر برنامج فى فرنسا، حيث سيتم علاج مريض نفقة الدولة مجانا، وسيتكون من فريق مصرى وفريق فرنسى ويقدم خدمات تحتاج الى تخصصا دقيقا، وسيكون مركز حكومى بالتعاون مع الحكومة المصرية وحكومة فرنسا وسيقدم الخدمات مجانية لمرضى الأورام من نفقة الدولة، لأنه سيكون متخصص فى علاج الأورام.





وأوضح، أنه خلال المبادرات الرئاسية، تم الكشف على 21 مليون سيدة مصرية فى مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى و43 مليون كشف، وهذا يعنى أن السيدة ذهبت أكثر من مرة للمتابعة، موضحا، إن السيدات لديهن وعى كبير للحفاظ على أنفسهن ، موضحة انه يجب على الرجال الكشف المبكر عن الأورام لأنه يعنى الشفاء التام، وذلك للكشف عن سرطان

الرئة والبروستاتا والقولون والكبد لأنها تصيب الرجال أكثر، وعليه التوجه إلى الوحدة الصحية أو من خلال موقع 100 مليون صحة أو الاتصال على رقم "15335"للتسجيل للحصول على الخدمة .







وقال، إنه تم توفير أحدث بروتوكولات العلاج فى المبادرات الرئاسية وتوفير العلاجات التى يتم وصفها للمريض فى الخارج، مؤكدا، إن الرئيس ووزير الصحة، ورئيس مجلس الوزراء، يدعموا الصحة، موضحا، إن المبادرات الرئاسية لن تتوقف أو تتغير والشركات لم ترفع سعر الأدوية، وهذا كان بدعم كبير من هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد.





وأكد، أن هناك أدوية تم توفيرها لعلاج سرطان الرئة، وهى العلاجات المناعية، وهناك أدوية أهم من العلاجات المناعية وهى العلاجات الموجهة وهى من العلاجات التى تحقق فعالية ونجاحهم أعلى بكثير، موضحا، إن العلاج المناعى مفيد جدا ولكن العلاجات الموجهة تحقق نجاحات كبيرة فى علاج سرطان الرئة .





وقال، إنه يجب أن لا ننسى أن الجراحات تقدمت كثيرا فى مجال سرطان الثدى، حيث إنه فى المبادرات الرئاسية يتم إجراء الجراحات التحفظية للثدى، وليس الاستئصال الكلى للثدى، والكل يتم علاجه فى مكانة ولكن لابد أن يدخل فى المنظومة للتسجيل فى الموقع للكشف المبكر والحصول على العلاج، موضحا، إن الموقع يرسل المريض لأقرب مكان لك سواء جراحى أو اشعاعى أو كيميائى أو دوائى.





وأوضح أن مبادرة 100 مليون صحة عملت قاعدة يمكن الاعتماد عليها، والوحدة الصحية أقرب نقطة لكل مواطن وهناك 5 أورام يتم الكشف عنها.

خلال المؤتمر بحضور د لبنى عز العرب ود ايهاب كمال مساعد وزير الصحة





جانب من الحضور





الحضور فى المؤتمر



