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المفتي: الكيان الإسرائيلي أصيب بالسعار وينفذ حرب إبادة ضد الشعب الفلسطينى

11/3/2023 2:43:50 PM
(MENAFN- Youm7)

أدان الدكتور شوقى علام
مفتى الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- بأشد العبارات استهداف الكيان الإسرائيلى الوحشية لمدخل مستشفى الشفاء وقافلة الإسعافات المتجهة لمعبر رفح أثناء خروجها من مستشفى الشفاء بغزة وكذلك استهداف الكيان الإسرائيلى للمناطق السكنية بشارع الرشيد الساحلى شمال غربى قطاع غزة ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى.


وأكد مفتى الجمهورية فى بيانه مساء اليوم الجمعة: أن الكيان الإسرائيلى يتعطش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء على مرأى ومسمع من العالم أجمع.


واستنكر المفتى، ما يقوم به الكيان الإسرائيلى المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطينى وما يسفر عنه من سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح واصفاً هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".


وقال مفتى الجمهورية : "إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطينى الذى يطالب بحقوقه المشروعة، فى الوقت الذى تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي".


ودعا مفتى الجمهورية عقلاء العالم والمجتمع الدولى بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فورى وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعى الذى يمارسه الكيان الإسرائيلى المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطينى المناضل نتيجة مطالبته بحقوقه المشروعة.








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