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اليوم السابع: الإنسانية فى ذمة الله.. صراخ غزة ينسف أكاذيب الاحتلال

11/3/2023 2:43:49 PM
(MENAFN- Youm7) تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية:
الإنسانية فى ذمة الله.. صراخ غزة ينسف أكاذيب الاحتلال.


واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:


الإنسانية فى ذمة الله.. صراخ غزة ينسف أكاذيب الاحتلال..
وزير الأشغال الفلسطينى: تدمير 25% من مناطق غزة المأهولة

دبابات الاحتلال تتساقط على أسوار غزة..
الفصائل الفلسطينية تدمر كتيبة للدبابات الإسرائيلية من المسافة صفر.. الاحتلال يعترف بارتفاع عدد قتلاه من الجنود لـ..24 «الصحة» الفلسطينية: ارتفاع شهداء العدوان لـ9257 بينهم 3826 طفلا.. ووزير الخارجية الأمريكى: ممتن للرئيس السيسى لخروج الأمريكيين من القطاع ونرفض تهجير الفلسطينيين


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