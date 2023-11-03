اليوم السابع: الإنسانية فى ذمة الله.. صراخ غزة ينسف أكاذيب الاحتلال

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الإنسانية فى ذمة الله.. صراخ غزة ينسف أكاذيب الاحتلال..وزير الأشغال الفلسطينى: تدمير 25% من مناطق غزة المأهولة

دبابات الاحتلال تتساقط على أسوار غزة..

الفصائل الفلسطينية تدمر كتيبة للدبابات الإسرائيلية من المسافة صفر.. الاحتلال يعترف بارتفاع عدد قتلاه من الجنود لـ..24 «الصحة» الفلسطينية: ارتفاع شهداء العدوان لـ9257 بينهم 3826 طفلا.. ووزير الخارجية الأمريكى: ممتن للرئيس السيسى لخروج الأمريكيين من القطاع ونرفض تهجير الفلسطينيين





أهالى العريش "خلايا نحل" لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.. تخصيص مطار العريش الدولى لاستقبال القوافل الغذائية والطبية..أهالى شمال سيناء يتسابقون لتجهيز شحنات المساعدات والإغاثة 1200 وجبة يوميا للمتطوعين يتم تجهيزها فى مطابخ الخير

متغيرات عالمية وإقليمية لها تأثير على زيادة أسعار البترول عالميا..

لجنة تسعير المنتجات البترولية: تحريك أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار حرصا على الصالح العام لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع

سيناء وجهة سفراء العالم المرافقين لقوافل المساعدات إلى القطاع.. تخصيص مطار العريش الدولى لاستقبال القوافل الغذائية والطبية.. والهلال الأحمر المصرى يسلمها لنظيره الفلسطينى.. مطبخ الخير بالعريش..7 سيدات يجهزن 1200 وجبة يوميا للمتطوعين فى نقل المساعدات..الأهالى يتسابقون لتجهيز شحنات مواد الإغاثة



