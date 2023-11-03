الصحة: إطلاق حملة مرور ميداني على منشآت الرعاية الأولية بـ3 محافظات في الصعيد

أعلنت

وزارة الصحة والسكان ، إطلاق حملة مرور ميدانى من قطاع الرعاية الصحية والتمريض، على الوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا)، وذلك خلال الأسبوع الجارى.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالمرور الدورى على المنشآت الطبية، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أى تحديات أو معوقات، والعمل على تذليلها على الفور، بما يساهم فى تنفيذ استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة خدمات الرعاية الأولية.





أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المرور شمل 15 إدارة صحية بإجمالى 30 منشأة رعاية أولية، لافتًا إلى أن الفريق الإشرافى ضم رؤساء الإدارات المركزية، ومديرى العموم، وكذلك وفريق إشراف مركزى مكون من 19 مشرفًا.





ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن الحملة المرورية استهدفت التأكد من تقديم خدمات منظومة طب الأسرة، وانتظام العمل بالعيادات التخصصية، وكذلك متابعة خدمات مبادرات الصحة العامة، والتحقق من تقديم خدمات رعاية الأمهات الحوامل، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة للأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات.





وأشارت إلى الوقوف على خدمات الشباب والمراهقين، وتقديم التطعيمات الروتينية وخدمات المعامل، وخدمات تنظيم الأسرة وتوعية الأزواج بأهميتها، وكذلك متابعة توفير الألبان الصناعية والعلاجية، والخدمات المتقدمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والتخصصات الطبية المختلفة.





وكشفت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، أنه تم التأكد من موقف التجهيزات الطبية وفحصها للتأكد من عدم وجود أعطال واتخاذ اللازم لسرعة إصلاحها أو توفير بديل، ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانضباط الأطقم الطبية.





وتابعت أنه تم عقد اجتماع مع مديرى المديريات بمحافظات المرور، لمناقشة الوضع الحالى لمنشآت الرعاية الأولية، والوقوف على جميع التحديات، ودعم فرق الرعاية الأساسية.



