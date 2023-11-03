البابا فرنسيس: يجب التوقف عن الحرب الدائرة فى الشرق الأوسط

MENAFN - Youm7) أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أنه يجب التوقف عن الحرب الدائرة فى الشرق الأوسط، وأن كل حرب هى هزيمة بحد ذاتها ولا شيء يُحل بواسطة الحروب بل يمكن كسب كل شيء من خلال السلام والحوار.

ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم /الجمعة/ عن البابا فرنسيس قوله "فى الحرب -كما يحصل اليوم بين إسرائيل وحماس- تنتج عن كل صفعة صفعةٌ أخرى"، و"الصراع يدور اليوم بين شعبين يتعيّن عليهما أن يعيشا جنبا إلى جنب، فى إطار الحل الحكيم: حل الشعبين والدولتين، وبموجب اتفاقات أوسلو التى تحدثت عن قيام دولتين وعن وضع خاص لمدينة القدس".



وحذّر البابا من مغبة "التصعيد العالمى الذى سيؤدى إلى سقوط الكثير من الضحايا"، وأكد أنه يعتقد أن الحكمة البشرية قادرة على وقف كل ما يجري، خصوصا وأن الحرب تعنينا جميعاً نظراً لما تمثّله إسرائيل وفلسطين والأرض المقدسة والقدس، وهذا بالإضافة إلى أوكرانيا ومناطق أخرى تشهد صراعات شأن كيفو، واليمن وميانمار.



وأعلن البابا أنه سيزور دبى من الأول وحتى الثالث من الشهر المقبل لمناسبة انعقاد قمة المناخ "كوب 28"، وذكّر بزيارته إلى البرلمان الأوروبى فى ستراسبورغ حيث سُئل عن التزامه لصالح البيئة، وانعكس هذا الالتزام من خلال صدور الرسالة العامة "كن مسبحا" قبل مؤتمر باريس حول المناخ. وشدد على ضرورة وقف كل الممارسات المخلة بالبيئة مؤكدا أن مستقبلنا ومستقبل أبنائنا هو على المحك ولا بد من تحمل المسؤولية.