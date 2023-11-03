زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزيرة إيفيا اليونانية

(MENAFN
- Youm7) ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة يونانية تقع بالقرب من العاصمة أثينا، اليوم /الجمعة/ دون أن ترد أى تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة.
وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، أن الزلزال وقع تحت الأرض بالقرب من بلدة "مانتودي" فى جزيرة "إيفيا" التى تبعد حوالى 90 كيلومترا شمال أثينا، مضيفة أن سكان العاصمة شعروا بالهزة.
ونصحت السلطات السكان بتجنب المبانى والطرق القديمة التى حدثت فيها انهيارات صخرية فى الماضي.
من جهته، قال معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية، إن الزلزال أعقبه حدوث هزات ارتدادية وصلت قوتها إلى 3.7 درجة.
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