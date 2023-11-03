زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزيرة إيفيا اليونانية

MENAFN - Youm7) ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة يونانية تقع بالقرب من العاصمة أثينا، اليوم /الجمعة/ دون أن ترد أى تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، أن الزلزال وقع تحت الأرض بالقرب من بلدة "مانتودي" فى جزيرة "إيفيا" التى تبعد حوالى 90 كيلومترا شمال أثينا، مضيفة أن سكان العاصمة شعروا بالهزة.

ونصحت السلطات السكان بتجنب المبانى والطرق القديمة التى حدثت فيها انهيارات صخرية فى الماضي.

من جهته، قال معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية، إن الزلزال أعقبه حدوث هزات ارتدادية وصلت قوتها إلى 3.7 درجة.



