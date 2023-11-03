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مسجد باريس الكبير يندد بانتشار خطاب معاد للمسلمين فى فرنسا

11/3/2023 2:43:45 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب المسجد الكبير في باريس، اليوم /الجمعة/ عن قلقه إزاء الانتشار التدريجى لخطاب العنصرية والكراهية ضد مسلمى فرنسا، داعيا السلطات إلى مكافحة هذه الظاهرة التى تؤدى إلى تفاقم التوترات في البلاد بشكل خطير.



وقال عميد المسجد شمس الدين حفيظ -في بيان- "يعرب المسجد الكبير في باريس عن قلقه البالغ إزاء الارتفاع الحاد في الأفعال والخطابات التي تطال جماعات وأشخاص وممتلكات، بسبب انتماءاتهم الدينية، مهما كانت، في فرنسا".



وأشار إلى أن هذا التصعيد يقوض التعايش الديني ويؤدي إلى تفاقم التوترات بشكل خطير في بلادنا، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط مأساة لا تطاق"، مطالبا السلطات العامة باتخاذ كل التدابير لمكافحة هذه الظاهرة.



كما أعرب عن قلقه أيضا إزاء التصريحات التي وصفها بالمشينة والمرفوضة والتي أدلت بها بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بهدف تشويه صورة المواطنين المسلمين وإبعادهم من المجتمع الوطني.












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